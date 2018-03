BTnet: la nuova offerta BTicino per il cablaggio strutturato

By

BTnet fa parte del programma Eliot dedicato all’IoT

I crescenti volumi di generazione e trasmissione di dati, la moltiplicazione delle reti, la necessità di banda trasmissiva sempre maggiore richiede infrastrutture digitali affidabili, sicure e performanti. Con lo sviluppo delle soluzioni connesse IOT, si apre una nuova fase per la gestione dei dati all’interno dell’edificio. Perché tali soluzioni "intelligenti" possano comunicare, sono necessarie reti performanti e un’infrastruttura adeguata.

Per questo BTicino ha sviluppato una nuova offerta di sistema di cablaggio strutturato BTnet in rame e in fibra ottica con garanzia estesa. BTnet fa parte del programma Eliot dedicato all’IoT.

L’evoluzione dell’offerta rame

I sistemi BTnet CAT 8 (fino a 2000 MHz), CAT 6A (fino a 500 MHz), CAT6 (fino a 250 MHz) e CAT 5E (fino a 100 MHz) BTicino sono progettati come elementi coerenti per ottimizzare le performance dalla rete, dal locale tecnico alla postazione di lavoro.

Con le categorie sino a 6A, BTicino garantisce che le performance del channel superino i limiti di cross talk di 5dB/TIA o 3dB/ISO e i limiti di return loss di 3dB/ISO-TIA per installazioni e configurazioni conformi agli standard e per test condotti da agenti certificati.

La Categoria 8 aumenta la propria portata passando da 10 Gbits/s a 40 Gbits/s. L’offerta quadruplica pertanto la sua larghezza di banda: una soluzione ideale per Data Center con collegamenti corti fino a 30 mt.

Nuovo connettore per pannello Quick Connect, più semplice e veloce

Una nuova generazione di connettori da pannello per una trasmissione dei dati affidabile e ottimale grazie ai due moduli, uno cilindrico e uno RJ45, che si agganciano in asse, con prestazioni superiori in grado di supportare anche segnali PoE+ fino a 100 W.

La velocità installativa è migliorata perché le coppie non devono più essere sbinate completamente grazie all’innovativo modulo cilindrico.

Il bloccaggio ergonomico del cavo nel connettore senza attrezzi garantisce affidabilità della chiusura e del segnale.

Connettori Quick Connect per tutte le categorie

Cat. 8 40Gbits/s, Cat. 6A 10Gbits/s, Cat. 6 1Gbits/s, Cat. 5e 1Gbits/s, un modello unico per tutti i tipi di pannelli di permutazione Quick Connect, 24 porte, 48 porte su una sola unità rack e angolare.

Tutti i connettori sono stati progettati per essere installati in modo semplice e veloce nei blocchi estraibili da pannello di permutazione Quick Connect.

L’inserimento del connettore nei blocchi estraibili del pannello di permutazione è rapido, senza attrezzi, la messa a terra tra connettore e pannello è automatica.

Nuovi pannelli di permutazione Quick Connect

Sistema modulare a blocchi estraibili

Grazie ai nuovi connettori Quick Connect, il sistema è ordinato grazie alla gestione ottimale dei cavi, veloce grazie all’aggancio Quick Fix ai montanti 19” di ogni rack, unico per la possibilità di estrarre i blocchi a slitta tramite pulsante.

Il pannello possiede 4 blocchi estraibili a slitta sui quali s’installano connettori di cat. 5E, 6, 6A o 8. Un pulsante permette estrazione del modulo con la semplice pressione semplificando le operazioni di manutenzione. Il blocco estraibile rimane in sospensione grazie alla linguetta di tenuta che facilita gli interventi d’installazione e manutenzione. I guidacavi integrati favoriscono la gestione dei cavi e l’etichetta con codifica dei colori facilita l’identificazione del circuito.

E’ possibile estrarre ogni singolo connettore da ogni blocco senza sconnettere gli altri, operazione che avviene senza utilizzo di attrezzi e permette la manutenzione dell’impianto garantendo la continuità del servizio.

E’ possibile raddoppiare il livello delle prestazioni e risparmiare spazio grazie a pannelli ad alta densità (48 connettori a unità rack).

Pannelli di permutazione Quick Connect

Possono essere montati su tutti i rack o quadri da 19” (Ingombro universale = 1U), con la sola pressione sui montanti, senza attrezzi. Per scollegarli è sufficiente premere sul sistema di fissaggio Quick Fix.

Possono essere vuoti da equipaggiare o completi di blocchi con connettori premontati. Garantiscono pertanto una grande libertà di configurazione.

La gestione dei cavi è ottimizzata grazie al guida cavo posto sul retro del pannello. La sicurezza dei dati è garantita dalla messa a terra automatica tra pannello e armadio.

Il passacavi laterale orientabile a 45°, che permette di orientare e gestire i cordoni lateralmente al pannello, consente di ottimizzare del 50% il numero di pannelli di permutazione nell'armadio.

I pannelli di permutazione Quick Fix angolari sono progettati per ottimizzare lo spazio e la gestione dei cavi. Possono ricevere fino a 24 connettori di cat. 8, 6A, 6 e 5e. Su richiesta sono disponibili anche in versione ad alta densità.